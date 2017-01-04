|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.01.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «140 РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД» ЗА СВОЙ СЧЕТ МОДЕРНИЗИРОВАЛО БТР-70
15:24 04.01.2017
ОАО «140 ремонтный завод» завершило опытно-конструкторскую работу по модернизации БТР-70 до уровня БТР-70МБ1.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном военно-промышленном комитете, реализация проекта проводилась за счет собственных средств предприятия. Заказчиком выступило Министерство обороны Беларуси.
В результате реализации выданного тактико-технического задания удалось значительно улучшить ходовые и защитные характеристики бронетранспортера, а также внести ряд изменений в эргономику машины.
Изменения не коснулись башенного пулеметного вооружения, которое осталось штатным.
Установка водометного движителя от БТР-80 и более мощного силового агрегата – 8-цилиндрового дизельного двигателя КАМАЗ-7403.10 с турбонаддувом мощностью 260 л.с., потребовали изменений в конструкции агрегатов трансмиссии, в том числе применения новой раздаточной коробки и приводов ее управления, а также доработки корпуса машины.
В результате масса бронетранспортера увеличилась на полторы тонны и составила около 13 т (БТР-70 весит 11,5 т, а БТР-80 – 13,6 т). Это не повлияло на ходовые качества БТР-70МБ1 – в ходе испытаний смог на шоссе развить скорость 92 км/ч.
Серьезные изменения коснулись компоновки забронированного пространства. Так, для обеспечения комфортного размещения военнослужащих в десантном отделении, его высота увеличена на 14 см, а для удобства выхода из машины – расширены проемы боковых люков с установкой в них двустворчатых дверей. Для ведения устойчивой и надежной связи БТР-70МБ1 получил отечественную цифровую радиостанцию Р-181-50ТУ «Дрофа», которая обеспечивает передачу речевой и цифровой информации по помехозащищенному каналу связи.
В целях маскировки и прикрытия боевой машины от огня противотанковых средств модернизированный БТР оборудован шестью установками для пуска дымовых гранат калибра 81 мм, входящими в состав универсальной системы 902В «Туча-2», отстреливающими на дальность 200—300 м заряды, образующие сплошную дымовую завесу размером 50х28 м.
В ноябре 2016 года БТР-70МБ1 завершил государственные испытания.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.01.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 04.01.2017
Курсы в банках
на 04.01.2017
Конвертация в банках
на 04.01.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте