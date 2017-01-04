ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.01.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


УЧЕНЫЕ БГУ РАЗРАБОТАЛИ НОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСТАНЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА КРЕАТИНФОСФАТ
15:03 04.01.2017

Ученые БГУ разработали новую технологию получения субстанции лекарственного препарата креатинфосфат.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, предложенный инновационный метод является безотходным и экологически безопасным, поскольку обеспечивается замкнутый технологический цикл. При производстве данной субстанции отсутствуют выбросы пылевых, газообразных, жидких и твердых продуктов в атмосферу. Преимуществом новой технологии является более высокий выход целевого продукта – креатинфосфата. По степени чистоты, содержанию тяжелых металлов, эффективности, безопасности препарат превосходит известный итальянский аналог «Неотон Alfa Wassermann» и имеет более низкую стоимость.

Креатинфосфат широко используется в кардиологии, улучшает метаболизм миокарда и мышечной ткани, обладает кардиопротекторным действием. Данный лекарственный препарат предназначен для лечения острого инфаркта миокарда, хронической сердечной недостаточности, интраоперационной ишемии миокарда, интраоперационной ишемии конечностей, острого нарушения мозгового кровообращения. Кроме того, креатинфосфат широко применяется в спортивной медицине для профилактики развития синдрома физического перенапряжения и улучшения адаптации к экстремальным физическим нагрузкам.

В 2015 году на новый способ синтеза креатинфосфата получен патент Республики Беларусь, а на Петербургской технической ярмарке новшество ученых БГУ получило «золотую» медаль конкурса «Лучший инновационный проект и лучшая научно-техничная разработка года». В настоящее время на предприятии «Фармлэнд» налажен выпуск лекарственного препарата «Креатинфосфат».

Технологию для получения субстанции лекарственного препарата креатинфосфат создали в лаборатории биохимии лекарственных препаратов НИИ физико-химических проблем БГУ под руководством член-корреспондента НАН Беларуси Владимира Шкуматова.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.01.2017
валюта курс
EUR 2.0534
USD 1.9707
RUB 3.2297
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.01.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0534 -0.0011
USD 1.9707 +0.0041
RUB 3.2297 +0.0155
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0500 2.0550
USD 1.9670 1.9730
RUB 3.1950 3.2190
подробнее

Конвертация в банках
на 04.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0410 1.0450
EUR/RUB 63.5900 64.5000
USD/RUB 61.2000 61.8900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте