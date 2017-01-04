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ЭКОНОМИКА РБ
ДВОЕ БЕЗРАБОТНЫХ ЧЕРЕЗ ЛЖЕСТРУКТУРЫ ВЫВОЗИЛИ ИЗ БЕЛАРУСИ МЯСНУЮ ПРОДУКЦИЮ, ЗАРАБОТАВ НА ЭТОМ БОЛЕЕ 820 ТЫС. РУБЛЕЙ
14:06 04.01.2017
На протяжении трех лет в Волковысском районе двое официально безработных жителей Минска занимались незаконным бизнесом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете государственного контроля, минчане осуществляли предпринимательскую деятельность без регистрации в установленном законодательством порядке. Для придания видимости законности совершаемых ими финансово-хозяйственных операций коммерсанты использовали документы и реквизиты двух лжепредпринимательских структур, зарегистрированных в Минске. По этим документам в течение трех лет они систематически приобретали мясо в Волковысском филиале Гродненского областного потребительского общества и экспортировали его в Россию. За это время они успели получить незаконный доход на сумму более 827 тыс. рублей.
По результатам проведенной проверки Волковысский межрайонный отдел финансовых расследований в отношении жителей Минска возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 233 Уголовного кодекса (незаконная предпринимательская деятельность).
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