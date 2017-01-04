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ЭКОНОМИКА РБ
РАБОЧАЯ ГРУППА ВЫРАБОТАЕТ КОМПЛЕКС МЕР ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИНВЕСТКЛИМАТА В БЕЛАРУСИ
13:59 04.01.2017
Распоряжением премьер-министра № 557р от 30 декабря 2016 года создана межведомственная рабочая группа по выработке системных мер по совершенствованию инвестиционного климата в Республике Беларусь.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, ее возглавил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский.
В состав межведомственной рабочей группы вошли представители различных министерств и ведомств, облисполкомов и Минского горисполкома, Национального банка, Палаты представителей, а также ГУ ”Национальное агентство инвестиций и приватизации“ и ГНУ ”НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь“.
Межведомственной рабочей группе поручено анализировать основные проблемы осуществления инвестиций в Республике Беларусь с выработкой (при необходимости) предложений по корректировке законодательства в сфере инвестиций; рассматривать: предложения государственных органов (организаций) по совершенствованию инвестиционного климата и корректировке законодательства в сфере инвестиций; необходимость принятия иных мер, способствующих осуществлению инвестиций.
Межведомственная рабочая группа может привлекать к работе руководителей и специалистов республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству, других организаций.
Республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным правительству, облисполкомам, Минскому горисполкому необходимо до 1 февраля 2017 г. представить в Министерство экономики предложения по совершенствованию инвестиционного климата в Республике Беларусь и корректировке законодательства в сфере инвестиций.
Министерству экономики поручено осуществлять организационно-техническое обеспечение и координацию работы межведомственной рабочей группы, а также на основании представленных предложений, сформировать и до 20 февраля 2017 г. внести на рассмотрение межведомственной рабочей группы проект плана мероприятий по совершенствованию инвестиционного климата в Беларуси.
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