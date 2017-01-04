ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.01.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЧЕШСКИЕ СТРОИТЕЛИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ КОНТРАКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО МЕТРО В МИНСКЕ
13:42 04.01.2017

Чешские строители могут получить контракт на строительство метро в Минске. Таким образом компания Metrostav планирует минимизировать потери от замораживания строительства метро в чешской столице, пишет Ежедневник.by.

Как сообщил на официальном сайте компании региональный представитель Metrostav для Беларуси Йозеф Дуфек, важной вехой на пути получения контракта в Минске стало недавнее подписание меморандума о создании совместного предприятия с «Минскметростроем». Причем Metrostav хотели бы сотрудничать не белорусской компанией не только на местном рынке, но и за пределами Беларуси.

Начиная с 1984 года, в Минске функционирует 29 станций. Последняя из них была сдана в 2014 году — «Малиновка» на «Московской» линии. С 2014 года начато строительство третьей линии, в которую на первом этапе войдут четыре станции. Участок планируется запустить в эксплуатацию в 2017-2018 годах.

Минский метрополитен является четвертым в СНГ (после московского, петербургского и киевского) по объему пассажироперевозок. В 2013 году впервые преодолен рубеж свыше 300 млн пассажиров в год. Со времен распада СССР перевозки вырастают в три раза — с 101,6 тыс. млн человек в год в 1991 году до 328,3 млн в 2013 году, доля в городских перевозках пассажиров увеличивается в четыре раза — с 8,4% до 37%.

Metrostav уже построил в Беларуси два логистических центра. Кроме того, как уже сообщал «Ежедневник», выиграла международный тендер и подписала контракт с брестскими властями по строительству в городе станции очистки сточных вод.

Его объем составляет около 7 млн евро, которые выделяет Северный инвестиционный банк в рамках реализации Хельсинкской конвенции по защите морской среды района Балтийского моря. Строительство станции планируется завершить к 2019 году — к 1000-летию основания Бреста.

Собственниками Metrostav называются бизнесмен Иржи Белоглав и DDM Group.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.01.2017
валюта курс
EUR 2.0534
USD 1.9707
RUB 3.2297
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.01.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0534 -0.0011
USD 1.9707 +0.0041
RUB 3.2297 +0.0155
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0410 2.0520
USD 1.9620 1.9690
RUB 3.2000 3.2180
подробнее

Конвертация в банках
на 04.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0370 1.0450
EUR/RUB 63.4500 64.5000
USD/RUB 61.0000 61.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте