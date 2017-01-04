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ЭКОНОМИКА РБ


ОБВИНЯЕМЫЙ В ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВЕ ПРЕДСТАНЕТ В ПИНСКЕ ПЕРЕД СУДОМ
13:33 04.01.2017

Пинский межрайонный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 172 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления), ч. 2 ст. 205 (кража, совершенная повторно), ч. 2 ст. 221 (изготовление, хранение и сбыт поддельной национальной валюты), ст. 415 (уклонение от отбывания наказания) Уголовного кодекса Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, подследственный ранее дважды привлекался к уголовной ответственности за хищения имущества. В феврале 2016 года он был осужден к ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Однако самовольно покинул место отбывания наказания и скрывался на съемной квартире в Пинске. В июле-августе юноша тайно проник в два торговых павильона на территории районного центра, где завладел выручкой и товарами на общую сумму более 1500 деноминированных рублей.

В этот же период обвиняемый на многофункциональном устройстве путем струйной цветной печати стал изготавливать поддельные официальные денежные единицы Беларуси. Изначально он осуществил сбыт подросткам двух фальшивых купюр достоинством 20 рублей, образца 2009 года. Они должны были купить себе что-нибудь из ассортимента в киосках, а сдачу вернуть ему.

Затем молодой человек стал ксерокопировать 5-рублевые деноминированные купюры, 6 из которых он успел сбыть. Его задержали 16 августа 2016 года после расчета за сельскохозяйственную продукцию с пенсионеркой, торговавшей на улице вблизи магазинов. Поддельной купюрой тогда расплатился 15-летний сводный брат подследственного.

При себе у подозреваемого были найдены 3 аналогичных денежных билета с идентичным номером. В ходе обыска его съемной квартиры обнаружен лист формата А4 с напечатанной 5-рублевой купюрой, образца 2009 года, и четыре купюры номиналом в 200 000 неденоминированных рублей с признаками подделки.

В рамках следствия были проведены экспертные исследования изъятых денежных билетов, проанализированы видеозаписи с камер наблюдения, допрошены свыше 20 свидетелей, установлены обстоятельства всех эпизодов противоправной деятельности подследственного, изучена его личность и наложен арест на имущество. К обвиняемому была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Материалы уголовного дела изучены прокурором и направлены в суд для рассмотрения.
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