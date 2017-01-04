За январь-ноябрь 2016 года от плательщиков Минска в консолидированный бюджет Беларуси поступило 9,1 млрд рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве по налогам и сборам, основная часть доходов бюджета столицы (96,3%) сформирована за счет платежей, уплаченных в добровольном порядке.

На 43% бюджет Минска сформирован поступлениями налога на добавленную стоимость. Значительны объемы платежей по подоходному налогу (14%), налогу на прибыль (11,3%), акцизам (6,6 %), земельному налогу (2,8%), налогу на недвижимость (2,1%), налогу на доходы (2%), налогу при упрощенной системе налогообложения (1,7%).

Формирование бюджетной части обеспечили около 347 тыс. плательщиков, в том числе 59 тыс. организаций, 72 тыс. индивидуальных предпринимателей и 216 тыс. физических лиц.

На 1 декабря 2016 года 66% поступлений или 5,9 млрд рублей обеспечили 56700 организаций негосударственного сектора.

Крупными организациями Минска в бюджет уплачено 2,8 млрд рублей или 30% консолидированных доходов города. В рейтинге крупнейших плательщиков столицы – ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ИООО «Лукойл Белоруссия», ООО «Табак-инвест», РУП «Минскэнерго», ЗАО «Минский завод виноградных вин», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт», УП «Велком», СООО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП».

По сравнению с прошлым месяцем УП «Велком» уступило 6 позицию в рейтинге ЗАО «Белорусская нефтяная компания».

На 01.12.2016 в Минске зарегистрировано более 116 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. По сравнению с прошлым годом количество субъектов увеличилось на 0,1%, или 116 плательщиков.

От данного круга в бюджет города поступило 3,2 млрд рублей, или 35,1% консолидированных поступлений города.