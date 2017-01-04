Коллегией Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрены результаты проведенной в 2016 году совместно с иными контролирующими органами проверки финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «Белшина», пишут «Могилевские ведомости».

Как показали контрольные мероприятия, предприятием принимаются меры по повышению эффективности работы, в том числе посредством масштабной модернизации своих производств. Вместе с тем получение должной отдачи от вложенных инвестиций и достижение намеченных экономических показателей пока не обеспечивается.

«Проверкой вскрыты нарушения при осуществлении закупок, внешнеэкономической, строительной деятельности, порядка ведения бухгалтерского учета, представления госстатотчетности и многие иные, а также неэффективное использование денежных средств и имущества, - отметили в пресс-службе КГК региона. - По результатам проверки доначислены налоги и пени в сумме более 3,8 млн. деноминированных рублей. Общество и 34 его должностных лица оштрафованы на 100 тысяч рублей. Выполнение внесенных коллегией Комитета предложений по исправлению ситуации взято на контроль».