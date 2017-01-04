ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.01.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОАО «БЕЛШИНА» ИЗУЧИЛ КГК МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
12:46 04.01.2017

Коллегией Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрены результаты проведенной в 2016 году совместно с иными контролирующими органами проверки финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «Белшина», пишут «Могилевские ведомости».

Как показали контрольные мероприятия, предприятием принимаются меры по повышению эффективности работы, в том числе посредством масштабной модернизации своих производств. Вместе с тем получение должной отдачи от вложенных инвестиций и достижение намеченных экономических показателей пока не обеспечивается.

«Проверкой вскрыты нарушения при осуществлении закупок, внешнеэкономической, строительной деятельности, порядка ведения бухгалтерского учета, представления госстатотчетности и многие иные, а также неэффективное использование денежных средств и имущества, - отметили в пресс-службе КГК региона. - По результатам проверки доначислены налоги и пени в сумме более 3,8 млн. деноминированных рублей. Общество и 34 его должностных лица оштрафованы на 100 тысяч рублей. Выполнение внесенных коллегией Комитета предложений по исправлению ситуации взято на контроль».
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.01.2017
валюта курс
EUR 2.0534
USD 1.9707
RUB 3.2297
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.01.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0534 -0.0011
USD 1.9707 +0.0041
RUB 3.2297 +0.0155
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0410 2.0520
USD 1.9620 1.9690
RUB 3.2000 3.2180
подробнее

Конвертация в банках
на 04.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0370 1.0450
EUR/RUB 63.4500 64.5000
USD/RUB 61.0000 61.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте