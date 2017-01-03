|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.01.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ АКАДЕМИЯ НАУК ПРОВЕДЕТ С 9 ЯНВАРЯ ДО КОНЦА МЕСЯЦА
12:20 04.01.2017
Все желающие могут посетить Национальную академию наук Беларуси с 9 января до конца месяца, пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщил журналистам первый заместитель председателя президиума НАН Беларуси Сергей Чижик, любознательные граждане смогут бесплатно посетить Музей истории НАН Беларуси, ознакомиться с деятельностью научных институтов и организаций, побывать на выставке достижений отечественных ученых.
«Так мы намерены задать тон 2017-му, который объявлен в нашей стране Годом науки», - отметил Сергей Чижик.
Среди знаковых мероприятий 2017-го — ежегодное празднование Дня белорусской науки (он отмечается 29 января), Форум регионов Беларуси и России, посвященный инновационной деятельности, который пройдет в Москве, выставка лучших разработок в области медицины в Дубае и другие.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.01.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 03.01.2017
Курсы в банках
на 04.01.2017
Конвертация в банках
на 04.01.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте