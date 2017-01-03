ЭКОНОМИКА РБ

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ АКАДЕМИЯ НАУК ПРОВЕДЕТ С 9 ЯНВАРЯ ДО КОНЦА МЕСЯЦА

12:20 04.01.2017 Все желающие могут посетить Национальную академию наук Беларуси с 9 января до конца месяца, пишет агентство «Минск-Новости». Как сообщил журналистам первый заместитель председателя президиума НАН Беларуси Сергей Чижик, любознательные граждане смогут бесплатно посетить Музей истории НАН Беларуси, ознакомиться с деятельностью научных институтов и организаций, побывать на выставке достижений отечественных ученых. «Так мы намерены задать тон 2017-му, который объявлен в нашей стране Годом науки», - отметил Сергей Чижик. Среди знаковых мероприятий 2017-го — ежегодное празднование Дня белорусской науки (он отмечается 29 января), Форум регионов Беларуси и России, посвященный инновационной деятельности, который пройдет в Москве, выставка лучших разработок в области медицины в Дубае и другие.