Комиссия Министерства антимонопольного регулирования и торговли 29 декабря рассмотрела 9 жалоб на действия и решения заказчиков (организаторов) и созданных ими комиссий по проведению процедур государственных закупок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, по жалобе ОАО «Минский завод гражданской авиации №407» на решение комиссии заказчика – Главное управление внутренних дел Минского городского исполнительного комитета комиссией предписано обязать заказчика отменить проведенную процедуру и, устранив нарушения, провести новую процедуру государственных закупок в соответствии с законодательством.

Комиссией предписано отменить решение о выборе участника-победителя и провести повторную оценку и сравнение предложений участников по жалобам: ООО «Чистое белье» на решение комиссии заказчика – УО «Могилевское государственное училище олимпийского резерва»; ООО «Могилевсантехстрой» на решение комиссии организатора – УПКП «Центр по реставрации»; ОАО «Верас» на решение комиссии заказчика – войсковая часть № 04152; ЧПУП «Диасенс» на решение комиссии заказчика – УЗ «Миорская центральная районная больница».

По жалобам: ООО «Старгейт» на решение комиссии заказчика – ГНУ «Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси»; ООО «Чистое белье» на решение комиссии заказчика – УО «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь»; ОАО «Гипроживмаш» на решение комиссии заказчика – КУДП «Управление капитального строительства Заводского района г. Минска»; ООО «АртСистемСервис» на решение комиссии заказчика – ГУ «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» комиссией не установлено нарушений законодательства о государственных закупках со стороны заказчиков (организаторов) и созданных ими комиссий по проведению процедур государственных закупок. Жалобы признаны необоснованными.

МАРТ в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения по результатам рассмотрения жалобы разместит соответствующие протоколы на официальном сайте и на электронных торговых площадках.