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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСВЯЗИ ВЫПУСКАЕТ В ОБРАЩЕНИЕ КОНВЕРТ С ОРИГИНАЛЬНОЙ МАРКОЙ «125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГРИГОРИЯ ШИРМЫ»
11:55 04.01.2017
Министерство связи и информатизации Беларуси 4 января 2017 года выпускает в обращение конверт с оригинальной маркой «125 лет со дня рождения Григория Ширмы».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Белпочта», номинал марки «А» соответствует тарифу на пересылку простого письма массой до 20 г включительно в пределах Беларуси.
Дизайн конверта и спецштемпеля Евгении Бедоник. Тираж конверта 50 тыс.
Специальное памятное гашение будет проходить 20 января в отделении почтовой связи №3 Пружан Брестской области.
Проект подготовлен при содействии Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства.
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