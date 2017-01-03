Министерство связи и информатизации Беларуси 4 января 2017 года выпускает в обращение конверт с оригинальной маркой «125 лет со дня рождения Григория Ширмы».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Белпочта», номинал марки «А» соответствует тарифу на пересылку простого письма массой до 20 г включительно в пределах Беларуси.

Дизайн конверта и спецштемпеля Евгении Бедоник. Тираж конверта 50 тыс.

Специальное памятное гашение будет проходить 20 января в отделении почтовой связи №3 Пружан Брестской области.

Проект подготовлен при содействии Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства.