4-5 января Академия последипломного образования, общественное объединение «Белорусское педагогическое общество» проводят VI Республиканский рождественский фестиваль педагогического мастерства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, 5 января министр образования Беларуси Игорь Карпенко подведет итоги фестиваля.

В мероприятии принимают участие педагогические работники учреждений общего среднего образования: педагоги-психологи, учителя русского языка и литературы, белорусского языка и литературы, иностранного языка, математики (информатики), физики, биологии, химии, географии, истории, музыки и изобразительного искусства, начальных классов.

Задачи фестиваля: развитие профессиональных компетенций учителей посредством взаимодействия с признанными мастерами педагогического труда; обсуждение опыта, проблем, эффективных форм обучения и воспитания подрастающего поколения.

В числе его мероприятий - секции, студийные занятия, предметные и межпредметные мастер -классы, практикумы, интерактивные перемены и др., проводимые лучшими учителями страны.

Общим девизом фестиваля стало крылатое изречение: «Учитель, воспитай ученика, чтобы было у кого потом учиться».

Первый Рождественский фестиваль педагогического мастерства, в рамках которого было организовано 33 мероприятия, из них 29 – по ознакомлению участников фестиваля с опытом педагогов республики, успешно прошел в январе 2012 года.

В январе 2013 года в рамках II Рождественского фестиваля педагогического мастерства проведено уже 50 мероприятий, из них 48 мастер-классов, которыми были представлены 44 педагога республики по различным учебным предметам. Участниками фестиваля стало около 400 учителей.

В январе-феврале 2014 года прошел III Рождественский фестиваль педагогического мастерства. Он имел тематический характер («Педагог-мастер – молодому учителю»). Участниками фестиваля стали более 300 молодых педагогов республики. На данном фестивале было проведено 57 мероприятий: мастер-классы, круглые столы, педагогические студии. Мероприятия фестиваля были продолжены во всех регионах республики («Эхо фестиваля»).

Программа IV фестиваля, который состоялся в январе 2015 года, включала уже 63 мероприятия для более 300 педагогов, которые приехали со всех регионов страны.

V Республиканский фестиваль прошел в январе 2016 года. Активными участниками данного мероприятия было более 350 педагогов. Для них было организовано и проведено 72 обучающих мероприятия.

Наиболее массовым является именно VI Республиканский рождественский фестиваль педагогического мастерства. На фестивале запланировано проведение 77 мастер-классов, педагогических студий, уроков для взрослых и других мероприятий, которые проводят члены Ассоциации учителей-методистов, клуба «Хрустальный журавль».

Его участниками, воспринимающими, анализирующими, осваивающими опыт коллег, станут более 420 педагогов.

Впервые на фестивале будет представлена секция педагогов-психологов.

Мероприятия фестиваля направлены на расширение диапазона профессионального общения педагогов, поддержку и трансляцию передового опыта педагогической деятельности, обмен опытом работы по внедрению эффективных педагогических методик.

Материалы традиционно проходящих фестивалей анализируются и широко распространяются при повышении квалификации педагогов, становясь новой ступенью развития профессионального сообщества.