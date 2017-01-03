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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ 4-5 ЯНВАРЯ ПРОЙДЕТ VI РЕСПУБЛИКАНСКИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
11:47 04.01.2017
4-5 января Академия последипломного образования, общественное объединение «Белорусское педагогическое общество» проводят VI Республиканский рождественский фестиваль педагогического мастерства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, 5 января министр образования Беларуси Игорь Карпенко подведет итоги фестиваля.
В мероприятии принимают участие педагогические работники учреждений общего среднего образования: педагоги-психологи, учителя русского языка и литературы, белорусского языка и литературы, иностранного языка, математики (информатики), физики, биологии, химии, географии, истории, музыки и изобразительного искусства, начальных классов.
Задачи фестиваля: развитие профессиональных компетенций учителей посредством взаимодействия с признанными мастерами педагогического труда; обсуждение опыта, проблем, эффективных форм обучения и воспитания подрастающего поколения.
В числе его мероприятий - секции, студийные занятия, предметные и межпредметные мастер -классы, практикумы, интерактивные перемены и др., проводимые лучшими учителями страны.
Общим девизом фестиваля стало крылатое изречение: «Учитель, воспитай ученика, чтобы было у кого потом учиться».
Первый Рождественский фестиваль педагогического мастерства, в рамках которого было организовано 33 мероприятия, из них 29 – по ознакомлению участников фестиваля с опытом педагогов республики, успешно прошел в январе 2012 года.
В январе 2013 года в рамках II Рождественского фестиваля педагогического мастерства проведено уже 50 мероприятий, из них 48 мастер-классов, которыми были представлены 44 педагога республики по различным учебным предметам. Участниками фестиваля стало около 400 учителей.
В январе-феврале 2014 года прошел III Рождественский фестиваль педагогического мастерства. Он имел тематический характер («Педагог-мастер – молодому учителю»). Участниками фестиваля стали более 300 молодых педагогов республики. На данном фестивале было проведено 57 мероприятий: мастер-классы, круглые столы, педагогические студии. Мероприятия фестиваля были продолжены во всех регионах республики («Эхо фестиваля»).
Программа IV фестиваля, который состоялся в январе 2015 года, включала уже 63 мероприятия для более 300 педагогов, которые приехали со всех регионов страны.
V Республиканский фестиваль прошел в январе 2016 года. Активными участниками данного мероприятия было более 350 педагогов. Для них было организовано и проведено 72 обучающих мероприятия.
Наиболее массовым является именно VI Республиканский рождественский фестиваль педагогического мастерства. На фестивале запланировано проведение 77 мастер-классов, педагогических студий, уроков для взрослых и других мероприятий, которые проводят члены Ассоциации учителей-методистов, клуба «Хрустальный журавль».
Его участниками, воспринимающими, анализирующими, осваивающими опыт коллег, станут более 420 педагогов.
Впервые на фестивале будет представлена секция педагогов-психологов.
Мероприятия фестиваля направлены на расширение диапазона профессионального общения педагогов, поддержку и трансляцию передового опыта педагогической деятельности, обмен опытом работы по внедрению эффективных педагогических методик.
Материалы традиционно проходящих фестивалей анализируются и широко распространяются при повышении квалификации педагогов, становясь новой ступенью развития профессионального сообщества.
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