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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ВОПРОСОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖКУ РАБОЧАЯ ГРУППА ВНЕСЕТ В СОВЕТ МИНИСТРОВ ДО 1 МАРТА
11:34 04.01.2017

Распоряжением премьер-министра № 559р от 30 декабря 2016 года создана межведомственная рабочая группа для урегулирования вопросов, связанных с предоставлением населению жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, ее возглавил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

В состав межведомственной рабочей группы вошли также представители министерств энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, экономики, РУП ”Минскэнерго“, ГПО ”Белтопгаз“, УП ”Минскоблгаз“.

Согласно распоряжению, межведомственной рабочей группе поручено выработать и до 1 марта 2017 г. внести в Совет министров предложения о реализации согласованной государственной политики в части определения: порядка оказания населению, проживающему в многоквартирных жилых домах, коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (для целей отопления), в том числе в местах общего пользования, а также источников финансирования и порядка возмещения затрат организаций, осуществляющих учет, расчет и начисление населению платы за данные услуги; порядка технического обслуживания вводных и внутридомовых газопроводов многоквартирных жилых домов, являющихся общим имуществом собственников жилых помещений, а также источников финансирования и порядка возмещения затрат организаций, осуществляющих данное техническое обслуживание; перечня нормативных правовых актов, подлежащих корректировке и разработке, а также органов госуправления, ответственных за их разработку.

При необходимости межведомственная рабочая группа в установленном порядке может привлекать к участию в ее работе руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству.
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