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ЭКОНОМИКА РБ
МИНФИН СНИЗИЛ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ
11:06 04.01.2017
Министерство финансов утвердило цены на драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций), принимаемые в Госфонд Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 31 декабря 2016 года цены на драгметаллы установлены в следующих размерах: золото – 69,49 рубля, серебро – 0,97 рубля; платина – 54,40 рубля; палладий – 40,54 рубля; родий – 44,98 рубля; рутений – 2,52 рубля; иридий – 42,01 рубля, осмий – 24,00 рубля.
Цены приведены за 1 грамм металла.
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