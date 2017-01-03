ЭКОНОМИКА РБ

МИНФИН СНИЗИЛ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ

11:06 04.01.2017 Министерство финансов утвердило цены на драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций), принимаемые в Госфонд Беларуси. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 31 декабря 2016 года цены на драгметаллы установлены в следующих размерах: золото – 69,49 рубля, серебро – 0,97 рубля; платина – 54,40 рубля; палладий – 40,54 рубля; родий – 44,98 рубля; рутений – 2,52 рубля; иридий – 42,01 рубля, осмий – 24,00 рубля. Цены приведены за 1 грамм металла.