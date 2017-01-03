Многофункциональным центром международного уровня с приоритетным развитием культурно-познавательного, религиозного и паломнического туризма теперь является Полоцк. Такой статус древнейший город нашей страны получил благодаря утвержденной Советом министров Генеральной схеме размещения зон и объектов оздоровления, туризма и отдыха Республики Беларусь на 2016-2020 гг. и на период до 2030 года.

Как пишет газета «Витебские вести», в документе определены центры туризма и отдыха национального и регионального значения. К первой группе в придвинском крае относятся Витебск, Браслав и Поставы. Ко второй – Орша, Лепель и Глубокое.

Кроме того, в рамках генеральной схемы предлагается объявить историческими поселениями 33 населенных пункта. В северном регионе это Браслав, Видзы, Витебск, Глубокое, Полоцк.