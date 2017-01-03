|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.01.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СТАТУС МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПОЛУЧИЛ ПОЛОЦК
10:53 04.01.2017
Многофункциональным центром международного уровня с приоритетным развитием культурно-познавательного, религиозного и паломнического туризма теперь является Полоцк. Такой статус древнейший город нашей страны получил благодаря утвержденной Советом министров Генеральной схеме размещения зон и объектов оздоровления, туризма и отдыха Республики Беларусь на 2016-2020 гг. и на период до 2030 года.
Как пишет газета «Витебские вести», в документе определены центры туризма и отдыха национального и регионального значения. К первой группе в придвинском крае относятся Витебск, Браслав и Поставы. Ко второй – Орша, Лепель и Глубокое.
Кроме того, в рамках генеральной схемы предлагается объявить историческими поселениями 33 населенных пункта. В северном регионе это Браслав, Видзы, Витебск, Глубокое, Полоцк.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.01.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 03.01.2017
Курсы в банках
на 04.01.2017
Конвертация в банках
на 04.01.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте