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ЭКОНОМИКА РБ


СТАТУС МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПОЛУЧИЛ ПОЛОЦК
10:53 04.01.2017

Многофункциональным центром международного уровня с приоритетным развитием культурно-познавательного, религиозного и паломнического туризма теперь является Полоцк. Такой статус древнейший город нашей страны получил благодаря утвержденной Советом министров Генеральной схеме размещения зон и объектов оздоровления, туризма и отдыха Республики Беларусь на 2016-2020 гг. и на период до 2030 года.

Как пишет газета «Витебские вести», в документе определены центры туризма и отдыха национального и регионального значения. К первой группе в придвинском крае относятся Витебск, Браслав и Поставы. Ко второй – Орша, Лепель и Глубокое.

Кроме того, в рамках генеральной схемы предлагается объявить историческими поселениями 33 населенных пункта. В северном регионе это Браслав, Видзы, Витебск, Глубокое, Полоцк.
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