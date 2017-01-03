Государственный таможенный комитет комментирует воз товаров для личного пользования с уплатой таможенных платежей.

Как сообщается на сайте ГТК Беларуси, с уплатой таможенных пошлин, налогов в виде совокупного таможенного платежа допускается ввоз следующих категорий товаров: неделимых товаров; транспортных средств, не зарегистрированных на территории иностранного государства и территории государств членов Таможенного союза.

Под неделимым товаром для личного пользования понимается товар весом более 35 кг, состоящий из одной единицы или одного комплекта товара, в том числе перемещаемый в разобранном или незавершенном виде, при условии, что товар обладает основным свойством собранного или завершенного товара. Комплектность может определяться на основании сведений, представленных изготовителем, продавцом или отправителем товара на ярлыках, в паспортах изделий, гарантийных талонах, упаковочных листах, иных документах, а также исходя из общепринятого применения такого товара или комплекта, отвечающего их функциональному предназначению.

С уплатой таможенных пошлин, налогов по единой ставке допускается ввоз следующих категорий товаров: товаров, ввозимых в части превышения норм беспошлинного ввоза – по ставке 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг; этилового спирта – по ставке 22 евро за 1 литр; автомобилей по ставкам, установленным Приложением 5 к соглашению о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском; алкогольных напитков и пива свыше 3-литров, но не более 5 литров включительно, – по ставке 10 евро за 1 литр.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте ГТК в разделе «Путешественникам».