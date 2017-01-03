ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.01.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКИХ МАГАЗИНАХ ПРОЙДУТ ДНИ СКИДОК В ЯНВАРЕ
10:35 04.01.2017

В магазинах столицы в январе пройдут дни скидок, пишет агентство «Минск-Новости».

Как рассказали в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома, скидки в акционные дни будут распространяться на непродовольственные товары.

Так, «ЦУМ Минск» 14 и 28 января сбросит 17%. «Универмаг Беларусь» 6, 10, 13, 17, 24, 31 января будет торговать со скидкой 20%. В ГУМе 12 и 26 января цены на непродовольственные товары снизятся на 17%. Торговый дом «На Немиге» 11, 18, 25 января предлагает скидку 20%. «Кирмаш» 4 и 18 января снизит цены на 20%. Скидка в «Старт-Х» 4, 11, 18, 25 января составит 15%. «Северянка» предложит скидку 15% на отдельные группы промышленных товаров 12, 13, 20, 25 января.

В «1000 мелочей» 5, 12, 19, 26 января снизят цены на 15%. А «Гаспадар и Гаспадыня» (пр. Независимости, 131/1) 11, 18, 25 января сбросят цены на свои товары на 20%. В ООО «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55) с 1 по 7 января скидки составят 15 % на отдельные группы промышленных товаров.

Магазины торгового центра «Столица» 8 и 22 января также предложат скидки от 5% до 50%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.01.2017
валюта курс
EUR 2.0545
USD 1.9666
RUB 3.2142
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.01.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0545 +0.0095
USD 1.9666 +0.0081
RUB 3.2142 -0.0298
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0410 2.0520
USD 1.9620 1.9690
RUB 3.2000 3.2180
подробнее

Конвертация в банках
на 04.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0370 1.0450
EUR/RUB 63.4500 64.5000
USD/RUB 61.0000 61.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте