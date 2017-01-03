В магазинах столицы в январе пройдут дни скидок, пишет агентство «Минск-Новости».

Как рассказали в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома, скидки в акционные дни будут распространяться на непродовольственные товары.

Так, «ЦУМ Минск» 14 и 28 января сбросит 17%. «Универмаг Беларусь» 6, 10, 13, 17, 24, 31 января будет торговать со скидкой 20%. В ГУМе 12 и 26 января цены на непродовольственные товары снизятся на 17%. Торговый дом «На Немиге» 11, 18, 25 января предлагает скидку 20%. «Кирмаш» 4 и 18 января снизит цены на 20%. Скидка в «Старт-Х» 4, 11, 18, 25 января составит 15%. «Северянка» предложит скидку 15% на отдельные группы промышленных товаров 12, 13, 20, 25 января.

В «1000 мелочей» 5, 12, 19, 26 января снизят цены на 15%. А «Гаспадар и Гаспадыня» (пр. Независимости, 131/1) 11, 18, 25 января сбросят цены на свои товары на 20%. В ООО «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55) с 1 по 7 января скидки составят 15 % на отдельные группы промышленных товаров.

Магазины торгового центра «Столица» 8 и 22 января также предложат скидки от 5% до 50%.