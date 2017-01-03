|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.01.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛПОЧТА ДОСРОЧНО ВЫПЛАТИТ ПЕНСИИ 4-5 ЯНВАРЯ
10:26 04.01.2017
РУП «Белпочта» будет осуществлять досрочную выплату пенсий за 7 января в отделениях почтовой связи с 4 и 5 января.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, с 4 января — в отделениях почтовой связи Брестской, Витебской, Минской и Могилевской областей; с 5 января — в отделениях почтовой связи Гомельской, Гродненской областей и Минска.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.01.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 03.01.2017
Курсы в банках
на 04.01.2017
Конвертация в банках
на 04.01.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте