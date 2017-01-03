РУП «Белпочта» будет осуществлять досрочную выплату пенсий за 7 января в отделениях почтовой связи с 4 и 5 января.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, с 4 января — в отделениях почтовой связи Брестской, Витебской, Минской и Могилевской областей; с 5 января — в отделениях почтовой связи Гомельской, Гродненской областей и Минска.