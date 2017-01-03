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ЭКОНОМИКА РБ


МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ГРУППА ВЫРАБОТАЕТ МЕХАНИЗМ ОКАЗАНИЯ АДРЕСНОЙ ГОСПОДДЕРЖКИ ПРИ ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
09:38 04.01.2017

Распоряжением премьер-министра от 30 декабря 2016 года № 558р "О вопросах оказания государственной поддержки при жилищном строительстве" создана межведомственная рабочая группа для выработки механизма оказания адресной государственной поддержки получателям льготных кредитов на жилищное строительство, подготовки необходимых нормативных правовых актов и принятия иных мер, обеспечивающих его функционирование.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, руководителем межведомственной рабочей группы назначен первый заместитель министра архитектуры и строительства Александр Кручанов.

В состав межведомственной рабочей группы вошли также представители министерств экономики, финансов, юстиции и жилищно-коммунального хозяйства, а также Аппарата Совета Министров Республики Беларусь, банков, облисполкомов и Минского горисполкома.

Межведомственной рабочей группе поручено утвердить до 7 января 2017 г. план мероприятий по разработке проектов нормативных правовых актов, а также принятию иных мер по внедрению механизма адресной государственной поддержки и обеспечить его реализацию.

При необходимости межведомственная рабочая группа может привлекать к работе руководителей и специалистов республиканских органов государственного управления

Минстройархитектуры совместно с Национальным банком, Минфином, Минэкономики, ОАО ”Сберегательный банк ”Беларусбанк“, ОАО ”Белагропромбанк“, облисполкомами и Минским горисполкомом необходимо до 15 февраля 2017 г. внести в установленном порядке в Совет министров проекты нормативных правовых актов, обеспечивающих функционирование механизма адресной государственной поддержки.

Контроль за выполнением поручений, содержащихся в настоящем распоряжении, возложен на первого заместителя премьер-министра Василия Матюшевского и заместителя премьер-министра Анатолия Калинина.
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