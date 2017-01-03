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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛЕНЫ МЕРЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ НА 2017 ГОД ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЖИЛЬЯ
09:04 04.01.2017

Правительством определены меры по выполнению заданий на 2017 год по строительству жилья.

Согласно постановлению Совета министров № 1113 от 29 декабря 2016 г., облисполкомам и Минскому горисполкому совместно с Министерством архитектуры и строительства предписано обеспечить выполнение заданий на 2017 год по вводу в эксплуатацию общей площади жилых домов в установленных объемах, а также создание задела под программу жилищного строительства на 2018 год; принять меры по сдерживанию роста стоимости строительства жилья с государственной поддержкой и за счет бюджетных средств, обеспечив использование проектов (серий) экономичных жилых домов типовых потребительских качеств, перечень которых утверждается Министерством архитектуры и строительства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, при формировании программ государственного заказа на строительство (возведение, реконструкцию) жилых помещений поручено максимально применять проекты таких домов в крупнопанельном исполнении; оказывать всестороннее содействие гражданам в строительстве индивидуальных жилых домов, в том числе путем расширения ассортимента продукции индустриального домостроения для использования в индивидуальном жилищном строительстве, создания системы услуг по строительству индивидуальных жилых домов, оказания помощи в обеспечении строительными материалами;

Документ также содержит ряд поручений Министерству сельского хозяйства и продовольствия, Министерству финансов, Министерству энергетики и Министерству связи и информатизации, направленных на обеспечение мер по выполнению заданий на 2017 год по строительству жилых домов.

Кроме того, установлены предельный норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения в размере 660 рублей; предельный показатель стоимости 1 кв. метра общей площади жилого дома (квартиры) в размере, не превышающем 940 рублей, для выдачи льготного кредита ОАО ”Белагропромбанк“ в соответствии с указом от 2 сентября 1996 г. № 346"О некоторых мерах по развитию жилищного строительства на селе"; предельный норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения в размере 940 рублей для выдачи льготного кредита на строительство (реконструкцию) одноквартирных, блокированных жилых домов (квартир в блокированном жилом доме) ОАО ”Сберегательный банк ”Беларусбанк“ многодетным семьям, постоянно проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и осуществляющим строительство в сельских населенных пунктах.
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