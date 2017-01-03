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ЭКОНОМИКА РБ
МИНИСТР СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ 4 ЯНВАРЯ ПРОВЕДЕТ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН ОДНОВРЕМЕННО С ПРЯМОЙ ЛИНИЕЙ
17:17 03.01.2017
Министр связи и информатизации Сергей Попков 4 января проведет личный прием граждан одновременно с включением прямой линии.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, личный прием пройдет с 8.00 до 13.00 в министерстве (пр-т Независимости, 10, первый этаж – комната приема граждан, вход со стороны ул. Володарского).
«Прямая» телефонная линия с министром по телефону +375 (17) 287-88-89 будет включена с 10.00 до 12.00.
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