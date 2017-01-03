Министр связи и информатизации Сергей Попков 4 января проведет личный прием граждан одновременно с включением прямой линии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, личный прием пройдет с 8.00 до 13.00 в министерстве (пр-т Независимости, 10, первый этаж – комната приема граждан, вход со стороны ул. Володарского).

«Прямая» телефонная линия с министром по телефону +375 (17) 287-88-89 будет включена с 10.00 до 12.00.