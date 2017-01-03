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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУСНЕФТЬ ОТКРЫЛА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ С МИНИ-РЕСТОРАНОМ И СОБСТВЕННОЙ КУХНЕЙ
17:06 03.01.2017
ПО «Белоруснефть» открыло автозаправочную станцию, где в мини-ресторане представлена собственная кухня.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе объединения, новое направление бизнеса начали развивать на АЗС №20 «РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт», которая 23 декабря открылась после реконструкции.
В структуре заправки объект общепита рассматривается как самостоятельная бизнес-единица.
Определяя концепцию заведения, акцент был сделан на традиционные, простые в приготовлении блюда. Разработкой меню и обучением поваров занималась Гильдия поваров и шеф-поваров Беларуси.
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