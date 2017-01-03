Инвестиционная программа Витебска на 2017 год утверждена на сессии городского Совета депутатов, пишет газета «Витебские вести».

В ней предусмотрены средства на строительство Дворца торжественных обрядов, поликлиники в микрорайоне Юг-7А. Также финансы будут выделены на зоопарк, реконструкцию Концертного зала «Витебск» и других культурных объектов. Немало денег планируется направить на строительство детского сада и школы в микрорайоне Билево-2, реконструкцию детской школы искусств №6 в г.п. Руба и другие объекты сферы образования.

В 2017 году будет продолжена реализация проектов, направленных на оптимизацию расходов городского бюджета.

«Одним из них является внедрение в Витебске энергоэффективных светодиодных осветительных ламп и автоматизированной системы управления наружным освещением города. Годовая экономия бюджетных средств от реализации данного проекта составит более 1 млн рублей», – сказал председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин.

Немало финансов будет выделено на обустройство пешеходных дорожек в разных точках Витебска, тротуаров, в том числе по улице Покровской с устройством автостоянки перед Домом-музеем Марка Шагала.

Как сообщил Виктор Николайкин, в новом году зарезервированы средства на завершение реконструкции подземного перехода на пересечении Московского проспекта и улиц Терешковой и Бровки, строительство подземного перехода в районе телезавода на пересечении улицы Бровки и проспекта Строителей. Также намечено продление проспекта Строителей до микрорайона Билево с переходом под железной дорогой.

В 2017 году уделят внимание дальнейшему совершенствованию схем движения общественного транспорта в городе. В частности, троллейбус должен пойти по улице Воинов-интернационалистов.

«В программу включен перечень из 36 объектов, проектирование, строительство, модернизация и реконструкция которых в новом году планируется за счет городского бюджета и других источников финансирования. На эти цели предполагается выделить более 26 млн рублей», – отметил Виктор Николайкин.