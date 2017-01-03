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ЭКОНОМИКА РБ
ТЕЛЕХАНСКИЙ ЗАВОД СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПРОВОДИТ ОТКРЫТУЮ ПОДПИСКУ НА АКЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА
16:18 03.01.2017
С 28 декабря 2016 года начат прием предложений (заявок) от лиц, намеревающихся приобрести акции дополнительного выпуска ОАО «Телеханский завод столярных изделий», размещаемые путем проведения открытой подписки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестском облисполкоме, открытая подписка проводится обществом с целью реализации проекта «Модернизация производства на ОАО «Телеханский завод столярных изделий» и пополнения оборотных средств общества.
Планируемый объем эмиссии составляет 5 000 002,2 руб. Размещение акций осуществляется по номинальной стоимости одной акции 2,36 руб.
Прием предложений (заявок) от лиц, намеревающихся приобрести акции дополнительного выпуска, проводится в период с 28 декабря 2016 года по 26 января 2017 года. Заключение договоров и внесение вкладов в уставный фонд общества осуществляются с 27 января по 27 июня 2017 года.
Подписка проводится ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: Брестская область, Ивацевичский район, г.п. Телеханы, ул. Заводская, 1, бухгалтерия, с 9.00 по 16.00 (тел.: (01645) 3-78-21).
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