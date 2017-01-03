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ЭКОНОМИКА РБ
СЕРИЙНЫЕ МОШЕННИЧЕСТВА В МИНСКЕ СОВЕРШАЮТСЯ В СФЕРАХ УСЛУГ, РЕМОНТЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕБЕЛИ И ПЕРЕПРОДАЖИ МАШИН
16:04 03.01.2017
При общем снижении количества регистрируемых в Минске преступлений в 2016 году отмечено увеличение случаев мошенничества.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, как правило, серийные мошенничества совершаются в сферах услуг, осуществления ремонтных работ, изготовления мебели, перепродажи автомобилей. Однако нередко граждане дают денежные суммы в долг своим знакомым, которые по различным причинам в установленные сроки их не возвращают, а затем заявляют об этом как о случаях мошенничества.
Проблемным вопросом являются полнота и качество проверок по заявлениям и сообщениям о мошенничестве.
В ряде случаев материалы из следственных подразделений для возвращения в органы дознания направлялись прокурорам необоснованно, при наличии в них достаточных оснований для возбуждения уголовных дел. Прокурорами по таким материалам возбуждено 14 уголовных дел по ст.209 УК (мошенничество).
Судами Минска в первом полугодии 2016 г. рассмотрено 129 уголовных дел анализируемой категории, осуждено 141 человек. В 45 случаях предметом хищения явилось имущество, в 86 – денежные средства. От действий мошенников пострадало 448 лиц, из них 33 юридических лица и 415 физических лиц.
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