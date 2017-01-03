Объем производства удобрений в ОАО "Беларуськалий" в 2016 году оценивается на уровне свыше 10 миллионов тонн. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Иван Головатый в интервью корпоративной газете "Калийщик Солигорска", опубликованной на сайте предприятия.

"По итогам 12 месяцев на нашем предприятии будет произведено чуть более 10 миллионов тонн удобрений. Этот достойный показатель мы удерживаем на протяжении трех последних лет", - сказал он.

Он отметил востребованность не только белорусских калийных удобрений различных видов, но и сложных комплексных удобрений и другой выпускаемой предприятием продукции. Так, 92,5% произведенной продукции поступает на внешний рынок. Предприятие поставляет калийную продукцию в более чем 90 стран мира.

"Кризисные явления на мировом калийном рынке, низкая покупательская способность наших основных заказчиков, позднее подписание некоторых основных контрактов привели к снижению стоимости калийных удобрений на внешних рынках. Но несмотря на все сложности… мы продолжаем реализацию важных инвестпроектов, направленных на развитие производственных мощностей нашего предприятия", - сказал он.

По его словам, идет строительство Петриковского горно-обогатительного комбината, где ведется проходка шахтных стволов рудника, реконструкция и обновление технологического оборудования на действующих обогатительных фабриках с целью снижения затрат при добыче руды и повышения качества производимых удобрений, а также расширения ассортимента.