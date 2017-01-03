Вторичный рынок жилья завершил 2016 год с отрицательной динамикой цен. За год они снизились на 10,1%, в декабре снижение составило 0,3%. “Минус” был отмечен и по итогам минувшей недели, пишет информационно-аналитический центром Realt.by.

Так, индекс цен на квартиры в Минске с 26 декабря 2016 года по 2 января 2017 года снизился на 0,2%, составив 1191 $/м2. Рост цен, который наблюдался с начала июля вплоть до середины октября, уже наполовину отыгран.

Первичный рынок в отличие от “вторички” закончил 2016 год с небольшим “плюсом”. Средняя цена квартир в новостройках выросла на 0,1% до 1166 $/м2. Снижение цен за год составило 8% против 19% в 2015 году.

Последняя неделя 2016 года ожидаемо завершилась резким сокращением числа выставленных на продажу квартир. Общее предложение уменьшилось на 2,3% и опустилось до минимального уровня за последний месяц. 1-комнатных квартир стало меньше на 1,3%, 2-комнатных на 2,3%, квартир с тремя комнатами – на 3,5%. Что касается предложения 4-комнатных квартир, то оно сократилось на 1,4%.

Велика вероятность, что предложение продолжит сокращаться и на текущей неделе, после чего начнется обратный процесс.

Снижением цен завершили 2016 год 1-комнатные и 4-комнатные квартиры. Первые “потеряли” 0,2%, у других снижение составило 1%. Для квартир с двумя и тремя комнатами неделя прошла без изменений.

В большинстве столичных районов прослеживалась негативная ценовая динамика. Наиболее ощутимая коррекция была отмечена в Московском районе (-0,9%), в других цены снизились на 0,3-0,4%. Без изменений предновогодняя неделя прошла для Партизанского и Фрунзенского районов, в Октябрьском рост цен составил 0,1%.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест – 723 $/м2 (-0,1%), Витебск – 574 $/м2 (+0,2%), Гомель – 600 $/м2 (-0,2%), Гродно – 717 $/м2 (-0,2%), Могилев – 594 $/м2 (-0,3%).