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ЭКОНОМИКА РБ
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО НОРМАТИВНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ ДЕТСАДОВ БУДЕТ РЕАЛИЗОВАН В 2017 ГОДУ В МОГИЛЕВЕ
15:01 03.01.2017
Правительство Беларуси приняло постановление №1106 от 29 декабря 2016 г. о проведении пилотного проекта по апробации нормативного финансирования учреждений дошкольного образования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, пилотный проект по нормативному финансированию учреждений дошкольного образования планируется реализовать в 2017 году в Могилеве. В реализацию данного проекта будут вовлечены 98 учреждений дошкольного образования областного центра и 16,7 тыс. воспитанников.
Согласно постановлению, обеспечить реализацию пилотного проекта, а также осуществить мониторинг его реализации поручено Могилевскому облисполкому.
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