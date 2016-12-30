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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ ВЫПУСКАЕТ В ОБРАЩЕНИЕ ПОЧТОВУЮ МАРКУ «УДАЧИ В ПОСТКРОССИНГЕ!»
14:34 03.01.2017
Министерство связи и информатизации Беларуси 3 января 2017 года выпускает в обращение почтовую марку «Удачи в посткроссинге!».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи и информатизации, номинал марки «M» соответствует тарифу на пересылку международной простой почтовой карточки приоритетной. Тираж марки - 90 тысяч.
К выпуску подготовлена карточка для картмаксимума. Дизайн марки, спецштемпеля, конверта «Первый день» и карточки для картмаксимума Марины Витковской.
В день выпуска почтовой марки в обращение в отделении почтовой связи №1 Минска (магазин «Филателия», ул. Московская, 16) будет проводиться специальное гашение на конверте «Первый день».
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