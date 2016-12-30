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ЭКОНОМИКА РБ
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЕ САЛЬДО БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2016 ГОДА СОСТАВИЛО $3,453 МЛРД
14:21 03.01.2017
Отрицательное внешнеторговое сальдо Беларуси в январе-ноябре 2016 года составило $3,453 млрд, что на 367,3 млн. долларов больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (январь-ноябрь 2015 года оно было -3,086 млрд долларов).
Как сообщает Национальный статкомитет, экспорт белорусских товаров за январь-ноябрь 2016 года упал на 13,3% до 21,3 млрд долларов, импорт – на 10,5% до 24,7 млрд долларов.
Экспорт в страны СНГ вырос на 1,3% и составил 13,1 млрд долларов, импорт снизился на 10,6% и составил 14,9 млрд долларов.
Экспорт в Россию увеличился на 2,1% до 9,8 млрд долларов, импорт уменьшился на 11,6% до 13,8 млрд долларов.
Экспорт в страны Евросоюза составил 5,3 млрд долларов, или на 32,8% меньше к уровню 2015 года, импорт – 4,9 млрд долларов, или на 6,5% меньше к уровню 2015 года.
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