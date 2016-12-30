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ЭКОНОМИКА РБ
НОВОЕ НЕФТЯНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ОТКРЫТО В БЕЛАРУСИ
13:18 03.01.2017
В декабре на нефтяной карте Беларуси появилось новое месторождение.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ПО «Белоруснефть», оно открыто в пределах промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба. И получило название Угольское.
Во время разведочного бурения Угольской подсолевой структуры поисковая скважина №1-Угольская с глубиной 5 218 м при освоении семилукского горизонта дала приток нефти с газом дебитом около 39,5 т в сутки. Нефть Угольского месторождения относится к категории труднодоступных запасов. Они находятся на большой глубине и в низкопроницаемом коллекторе. Положительным фактором для разработки станет аномально высокое пластовое давление.
Геологические запасы нового месторождения оцениваются в 1,695 млн т нефти. Более точную оценку можно будет сделать после бурения в 2017 г. разведочной скважины №2 Угольская.
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