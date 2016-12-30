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ЭКОНОМИКА РБ


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ОТКРЫЛ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН В МИНСКЕ
12:51 03.01.2017

Государственный производитель сантехнической продукции УП «Сервисно-сбытовой центр «Белкоммунмаш», которое входит в состав ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш», открыл в Минске фирменный магазин, пишет агентство «Минск-Новости».

Открывая новый торговый объект, заместитель председателя Мингорисполкома Жанна Бирич отметила, что в тяжелые для «Белкоммунмаша» времена, когда фактически остановился выпуск троллейбусов, предприятие не свернуло производство сантехнической продукции, а наоборот, расширило и ассортимент, и качественные характеристики.

«Сердцевина смесителей – литье нашего производства. А это большой плюс для долговечности и надежности сантехизделий, - рассказал генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» Владимир Король. — Кроме того, мы коренным образом изменили внешний вид и дизайн нашей продукции. Кстати, прямо в магазине можно протестировать краны и посмотреть, как они будут работать».

Директор УП «Сервисно-сбытовой центр «Белкоммунмаш» Александр Шутов рассказал, что это единственное государственное предприятие в республике, которое специализируется на выпуске сантехнической продукции вот уже более 25 лет. В 2016 году прошла перестройка и диверсификация производства и подходов к продвижению и продажам изделий. Сейчас смесители будут продаваться через новый торговый центр и интернет-магазин, а также посредством оптовой торговли. Уже подписан 21 контракт на реализацию изделий, и только с 1 декабря реализован 321 смеситель на сумму 13 тысяч рублей. Кроме того, планируется активное участие предприятия в различных аукционах и тендерах.

«Важной особенностью открывшегося центра, - обратил внимание присутствовавших руководитель подразделения, - становится сервисное и гарантийное обслуживание – 2 года со дня покупки».

Специалисты предприятия также отметили, что, начиная с июля, корпусные детали отливаются из высококачественной латуни на участке цветного литья головного предприятия. Вся производимая продукция сертифицирована. Изменилась и упаковка: все смесители укладываются в картонные коробки с торговым знаком изготовителя и необходимыми знаками соответствия.

«То, что сегодня производится на предприятии, не идет ни в какое сравнение с предыдущей продукцией, - оценил работу «Белкоммунмаша» глава администрации Партизанского района Денис Овсяников. - Надеюсь, что все сказанное сегодня специалистами найдет отражение в действительности. И жители не только Минска смогут пользоваться качественными, современными и надежными изделиями отечественного производителя».
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