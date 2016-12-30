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ЭКОНОМИКА РБ


ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ В БЕЛАРУСИ СНИЖЕНЫ
12:23 03.01.2017

С 1 января 2017 года изменяются тарифы на электрическую энергию для населения, используемую для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной (суммарной) мощностью более 5 кВт.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГПО «Белэнерго», для стимулирования использования населением электрической энергии для целей отопления и горячего водоснабжения дифференцированные уровни тарифов на электрическую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения для населения с присоединенной (суммарной) мощностью оборудования более 5 кВт снижены:

период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00): с 1 января 2017 года – 0,0831 рубля за 1 кВт×ч (с 1 июля 2016 года – 0,1188 рубля за 1 кВт×ч) – понижающий коэффициент 0,7;

остальное время суток – с 1 января 2017 года 0,1544 рубля за 1 кВт×ч (с 1 июля 2016 года – 0,3564 рубля за 1 кВт×ч) – понижающий коэффициент 0,43.

Тарифы на электрическую и тепловую энергию для населения установлены постановлением Совета министров №1166 от 30.12.2013 (в редакции постановления Совета министров №1035 от 16.12.2016).
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