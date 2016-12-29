Чашникский завод пищевых продуктов сменит форму собственности и название. Об этом пишет газета «Витебские вести», ссылаясь на итоги прошедшего 26 декабря учредительного собрания по созданию ОАО на базе этого коммунального предприятия с участием государства и ЗАО «Минский завод виноградных вин».

Как сообщили в фонде «Витебскоблимущество», на собрании также утверждены размеры уставного фонда и вкладов учредителей, избраны органы управления и контроля акционерного общества. Планируется, что до конца 2016 года ОАО «Чистый исток 1872» будет зарегистрировано. Чашникский завод станет первым и единственным акционированным предприятием на Витебщине в 2016 году.

По словам генерального директора ЗАО «Минский завод виноградных вин» Ивана Троцкого, при выборе названия ОАО решено использовать год первого упоминания чашникского завода в исторических летописях. Это призвано продемонстрировать преемственность традиций выпуска продукта высокого качества, которую намерен обеспечить новый собственник. Кроме того, учредитель готов принять меры по максимально возможной загрузке производственных мощностей завода. Для этого помимо наращивания объемов производства спирта, которое является основным для чашникского предприятия, прорабатывается возможность организации выпуска нового ассортимента ликероводочных изделий. Это даст возможность не только сохранить трудовой коллектив чашникского завода, но и создать не менее 20 новых рабочих мест.

Минский завод виноградных вин участвует в акционировании и приватизации чашникского спиртзавода по результатам конкурса по выбору другого, кроме государства, учредителя ОАО, создаваемого на базе госпредприятия, который прошел в ноябре 2016 года.

По условиям конкурсного отбора, предполагаемый размер уставного фонда ОАО определен в размере почти 8 млн руб., при этом вклад учредителя должен составить не менее 4,04 млн руб. Также он обязуется сохранить профиль деятельности завода в течение 2 лет и провести модернизацию производства до конца 2017 года, обеспечить загрузку мощностей на уровне не менее 75% и организовать выпуск как минимум двух новых видов продукции.

К слову, на собрании трудового коллектива спиртзавода, которое предшествовало принятию решения об акционировании, руководство минского предприятия делилось планами по организации в Чашниках выпуска изделий на основе односолодового спирта, зернового дистиллята, а также сушки барды. Сегодня частный учредитель более осторожен в оценке перспектив развития производственной программы на своей новой площадке. Вероятно, это можно объяснить особенностями законодательного регулирования производства алкогольной продукции в Беларуси.