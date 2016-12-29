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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО АПРОБАЦИИ НОРМАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ШКОЛ
11:45 03.01.2017
Правительство приняло решение о реализации пилотного проекта по апробации нормативного финансирования учреждений общего среднего образования.
Согласно постановлению Совмина № 1109 от 29 декабря 2016 г. в 2017 году будет расширен реализуемый в 2015-2016 годах аналогичный проект (деньги «следуют» за учеником) путем включения в него областных центров, Берестовицкого района, Солигорского района, Фаниполя, Центрального района Гомеля и Могилевской области в целом.
В 2016 году в проекте приняли участие 186 учреждений общего среднего образования и 127,3 тыс. школьников. В 2017 году в него будут вовлечены 642 учреждения общего среднего образования и 292,1 тыс. школьников.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, постановление принято в целях совершенствования бюджетного финансирования в области образования и условий оплаты труда педагогических работников.
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