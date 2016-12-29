ЭКОНОМИКА РБ

ООО ”ИНТЕРПАПЕР“ И ИП ”МЮНИКС“ ООО ВКЛЮЧЕНЫ В СОСТАВ КОНЦЕРНА ”БЕЛЛЕСБУМПРОМ“

11:15 03.01.2017 Общество с ограниченной ответственностью ”ИНТЕРПАПЕР“ и иностранное предприятие ”МЮНИКС“ общество с ограниченной ответственностью включены в состав Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 1110от 29 декабря 2016 г.