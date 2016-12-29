|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.01.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ООО ”ИНТЕРПАПЕР“ И ИП ”МЮНИКС“ ООО ВКЛЮЧЕНЫ В СОСТАВ КОНЦЕРНА ”БЕЛЛЕСБУМПРОМ“
11:15 03.01.2017
Общество с ограниченной ответственностью ”ИНТЕРПАПЕР“ и иностранное предприятие ”МЮНИКС“ общество с ограниченной ответственностью включены в состав Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 1110от 29 декабря 2016 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.12.2016
Итоги торгов на БВФБ
на 29.12.2016
Курсы в банках
на 03.01.2017
Конвертация в банках
на 03.01.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте