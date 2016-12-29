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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОФИЦИТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2016 ГОДА СОСТАВИЛ 1,6% К ВВП
10:40 03.01.2017

Профицит республиканского бюджета за январь-ноябрь 2016 года составил 1,4 млрд. рублей, или 1,6% к ВВП.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, доходы бюджета сектора государственного управления за январь-ноябрь 2016 года сложились в сумме 35,3 млрд. рублей, или 85,0% уточненного годового плана.

Доходы республиканского бюджета составили 16,2 млрд. рублей, или 85,6%.

За январь-ноябрь 2016 года поступление НДС составило 7,7 млрд. рублей, или 91,2% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 1,9 млрд. рублей, или 80,1%. Акцизы поступили в сумме 2,0 млрд. рублей, или 95,2%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 3,1 млрд. рублей, или 75%. Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 10,7 млрд. рублей, или 86,8%, Фонд универсального обслуживания – 33,5 млн. рублей, или 108,1%, Фонд гражданской авиации – 21,1 млн. рублей, или 175,8%, Фонд Департамента исполнения наказаний – 1,06 млн. рублей, или 106,0%.

По состоянию на 1 декабря 2016 года задолженность по налогам и сборам составила 131,6 млн. рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-ноябрь 2016 года составили 33,0 млрд. рублей, или 80,2% уточненного годового плана.

Расходы республиканского бюджета составили 14,8 млрд. рублей, или 79,0%.

На общегосударственную деятельность направлено 6,0 млрд. рублей (74,3%), на финансирование национальной экономики – 3,7 млрд. рублей (83,1%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации, Фонд социальной защиты населения) – 20,95 млрд. рублей (85,3%). Расходы Фонда универсального обслуживания профинансированы на сумму 27,0 млн. рублей (58,4%), Фонда гражданской авиации – 19,6 млн. рублей (91,6%), Фонда Департамента исполнения наказаний – 0,67 млн. рублей (67,0%).

Профицит бюджета сектора государственного управления за январь-ноябрь 2016 года сложился в сумме 2,3 млрд. рублей, или 2,6% к ВВП.
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