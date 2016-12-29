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ЭКОНОМИКА РБ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕКУНДА ВВЕДЕНА В НАЦИОНАЛЬНУЮ ШКАЛУ КООРДИНИРОВАННОГО ВРЕМЕНИ UTC (BY)
10:01 03.01.2017
В соответствии с извещением Международной службы вращения Земли и опорных систем отсчета в ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года введена дополнительная секунда в шкалу всемирного координированного времени (UTC).
Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, с учетом этого одна секунда добавлена и в национальную шкалу координированного времени Беларуси UTC (BY). Произошло это 1 января 2017 года в следующей последовательности: 02 ч 59 мин 59 с; 02 ч 59 мин 60 с и 03 ч 00 мин 00 с.
Введение дополнительной секунды призвано сократить расхождение между всемирным координированным временем (UTC) и астрономическим из-за неравномерности вращения Земли.
Международная служба вращения Земли следит за тем, чтобы два этих стандарта времени не расходились между собой больше, чем на 0,9 с. В случае необходимости она заявляет о введении дополнительной секунды. Такие добавления периодически проводятся с 1972 года.
Введение дополнительной секунды происходит, как правило, незаметно. На устройствах и системах, имеющих внешнюю синхронизацию, она должна появиться автоматически.
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