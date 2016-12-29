С 1 января 2017 года в Беларуси установлена базовая величина в размере 23 рублей. Данная норма предусмотрена постановлением Совета министров № 974 от 28 ноября 2016 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, в судебной деятельности базовая величина учитывается при определении ставок государственной пошлины, назначении штрафов, расчете ущерба (незаконного дохода) в рамках квалификации уголовных преступлений.