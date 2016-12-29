|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.01.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
С 1 ЯНВАРЯ В БЕЛАРУСИ ДЕЙСТВУЕТ НОВАЯ БАЗОВАЯ ВЕЛИЧИНА В РАЗМЕРЕ 23 РУБЛЕЙ
09:26 03.01.2017
С 1 января 2017 года в Беларуси установлена базовая величина в размере 23 рублей. Данная норма предусмотрена постановлением Совета министров № 974 от 28 ноября 2016 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, в судебной деятельности базовая величина учитывается при определении ставок государственной пошлины, назначении штрафов, расчете ущерба (незаконного дохода) в рамках квалификации уголовных преступлений.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.12.2016
Итоги торгов на БВФБ
на 29.12.2016
Курсы в банках
на 03.01.2017
Конвертация в банках
на 03.01.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте