Мобильный оператор МТС к 31 декабря включил дополнительные несущие частоты на сотнях секторов в местах проведения массовых мероприятий в Минск, областных и районных центрах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, оператор начал готовить сеть за несколько месяцев до Нового года: инженеры проанализировали «праздничную» статистику за 1 января, День Победы и День Независимости. В эти даты 2016 года существенно выросло потребление мобильного трафика по сравнению с обычным днем.

В Минске емкость сети уже увеличена везде, где пройдут новогодние программы: у Дворца Спорта, на открытых площадках города и центральных улицах. В регионах на протяжении 2016 года МТС постепенно увеличивал количество секторов на базовых станциях, чтобы еще больше абонентов могли комфортно пользоваться мобильным интернетом.

Так, в Могилеве приток абонентов ожидают на площади Славы, в районах ул. Гришина около Дома культуры ОАО «Моготекс», ул. Криулина, ул. Автозаводской около Дома культуры МоАЗ им. С.М. Кирова и пр-т. Пушкинский около кинотеатра «Космос». В Гомеле и Витебске, где полностью обновлено оборудование, качество связи улучшено как на главных площадях и улицах, так и в жилых микрорайонах.

В Гродно, по данным статистики, трафик возрастет на площадях Советская и Ленина, по пр-ту Космонавтов в районе Автовокзала, по ул. Ожешко, ул. Лиможа, ул. Кабяка, ул. Врублевского, ул. Поповича, в микрорайонах Фолюш, Ольшанка и Фабричный. В Лиде, Волковыске и Слониме абонентов ждут на площадях Ленина.

В Бресте повышенный спрос на мобильный интернет прогнозируют на пл. Ленина, ул. Советской, ул. Московской, ул. Смирнова, ул. Старозаводской, ул. Суворова, в микрорайоне «Вулька». В Барановичах абоненты соберутся на площади Ленина и около Ледового дворца по пр-ту Советский. В Кобрине поздравлять будут с главной площади, а в Пинске еще и в парке у мемориального комплекса «Партизанам Полесья».

В Минске и областных центрах мобильный 3G-интернет стал работать лучше, поскольку абоненты уже переходят на 4G и постепенно снижают нагрузку на сеть третьего поколения.

Любители зимних видов спорта смогут набирать высокую скорость на заснеженных склонах горнолыжных курортов страны и одновременно вести видеотрансляции в Facebook. После активации UMTS 900 улучшилось качество связи в республиканском горнолыжном центре «Силичи», в горнолыжном спортивно-оздоровительном комплексе «Логойск», в парке активного отдыха «Якутские горы», в районе республиканского центра «Раубичи», спортивно-оздоровительного горнолыжного комплекса «Мозырь» и возле горнолыжного центра в поселке Руба под Витебском.

Сегодня сеть МТС полностью настроена на пропуск больших объемов интернет-трафика и голосовых вызовов в ночь на 1 января.