После замечаний санитарных служб города стройплощадки ОАО «Минскремстрой» взяты на особый контроль руководством акционерного общества. Об этом, пишет агентство «Минск-Новости», сообщил на заседании рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания городских территорий 30 декабря генеральный директор ОАО «Минскремстрой» Владимир Баешко.

Проверены все объекты капитального ремонта, с руководством филиалов проведен внеплановый инструктаж по пожарной безопасности, охране труда, трудовой дисциплине.

«Дано распоряжение директорам филиалов до конца сегодняшнего дня убрать и вывезти строительные отходы с площадок, оградить строительные городки и опасные зоны, где установлены леса, подъемники и люльки, упорядочить хранение стройматериалов, засыпать все траншеи и ямы, - уточнил Владимир Баешко. - С целью противопожарной безопасности сегодня все бытовые строительные городки на объектах акционерного общества будут отключены от электричества и переданы на выходные под охрану. В каждом филиале на выходные и праздничные дни организованы дежурства с привлечением первых должностных лиц, созданы аварийные бригады, которые готовы ликвидировать при необходимости последствия чрезвычайных ситуаций. Ежедневно все объекты проверяются службами в начале и конце рабочего дня».

В работе ОАО «Минскремстрой» сейчас находится 45 объектов: 40 — это жилые дома, 5 — объекты образования и здравоохранения.