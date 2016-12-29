АМКОДОР увеличил объемы производства в 2016 году на 65-70%. Об этом рассказала заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» Елена Максимова.

По ее словам, в 2016 году холдингу «АМКОДОР» удалось преодолеть длившийся в 2014-2015 годах спад промышленного производства.

«2016-й год в целом мы заканчиваем с очень хорошими результатами. Объемы производства по сравнению с 2015 годом складываются на уровне 165-170%. Мы обеспечиваем заданный уровень рентабельности продаж и по итогам года выходим на чистую прибыль. Она невелика, но после двух лет негативной динамики для нас это очень существенно», – сказала Е. Максимова.

Она отметила, что большое значение для этого имело выполнение контракта с ОАО «Промагролизинг» по поставке техники в Бангладеш.

«Во втором квартале 2016 года частичная предоплата по данному контракту позволила несколько стабилизировать финансово-экономическую ситуацию, и нам удалось не допустить дальнейшего снижения производства.

Кроме того, в 2016 году мы активизировали работу на наших традиционных рынках, где техника «АМКОДОР» давно заслужила хорошую репутацию – это Россия, Украина, Казахстан. Финансовый кризис 2014-2015 годов на время сократил объемы поставок в эти страны, но активная маркетинговая политика «АМКОДОРА» позволила минимизировать негативные явления и в настоящее время экспортные поставки показывают тенденции к росту.

Новые перспективы открываются для «АМКОДОРА» в Узбекистане, где у холдинга весьма амбициозные планы на последующие годы, которые поддерживаются руководством этой страны», – рассказала замгендиректора АМКОДОР.

Е. Максимова сказала, в целом по холдингу во втором квартале 2016 года рост объемов продаж составил 11,1%.

«В третьем квартале темпы роста производства резко ускорились и по отношению к показателям того же периода 2015 года выросли более чем на 250%.

По результатам девяти месяцев обеспечено снижение материалоемкости продукции на 11,7% , затраты на рубль произведенной продукции снизились на 14,4%», – отметила она.

По ее мнению, только высокие объемы производства позволят обеспечить долгосрочную стабилизацию финансового состояния и продолжить развитие.

«Для этого «АМКОДОРУ» необходимо сосредоточиться на дальнейшем выполнении тех задач, над которыми шла успешная работа и в нынешнем году. Это: освоение новых рынков сбыта; реформирование работы товаропроводящей сети на освоенных рынках; финансовое обеспечение необходимых для эффективной деятельности предприятия объемов производства промышленной продукции; последовательная реализация инновационных проектов по созданию и постановке на производство конкурентоспособных видов техники и компонентов элементной базы; продолжение работы по снижению затрат на производство продукции», – пояснила Е. Максимова.

Она отметила, что во втором полугодии 2016 года фонд заработной платы по холдингу увеличился на 20% по сравнению с первым полугодием. За 2016 год заработная плата на одного работающего выросла на 21,8% по отношению к прошлому году. В ноябре она составила 871 руб., а с начала года - 775 руб.

«В следующем году мы планируем пересмотреть в сторону увеличения тарифные ставки и рассчитываем, что дальнейший рост объемов производства и улучшение результатов производственно-хозяйственной деятельности также позволят увеличить объем стимулирующих выплат, что положительно скажется на уровне заработной платы работников холдинга и управляющей компании. Реально ее рост может быть не меньше, чем в 2016 году, но, прежде всего, он должен быть обеспечен за счет роста эффективности производства», – сказала Е. Максимова.