Продажа пиротехнических изделий по образцам без (вне) торгового объекта, в том числе через Интернет-магазины, не допускается.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, ответственность за нарушение правил торговли предусмотрена частью 1 статьи 12.17 Кодекса об административных правонарушениях Беларуси и влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых величин.