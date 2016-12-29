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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДАЖА ПИРОТЕХНИКИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ – МАРТ
16:05 30.12.2016
Продажа пиротехнических изделий по образцам без (вне) торгового объекта, в том числе через Интернет-магазины, не допускается.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, ответственность за нарушение правил торговли предусмотрена частью 1 статьи 12.17 Кодекса об административных правонарушениях Беларуси и влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых величин.
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