ЭКОНОМИКА РБ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ «РЕЧИЦКОГО ТЕКСТИЛЯ» СОСТОИТСЯ 11 ЯНВАРЯ

16:00 30.12.2016 Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Речицкий текстиль» состоится 11 января 2017 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на повестке дня собрания вопросы утверждения результатов закрытой подписки на акции дополнительного выпуска; утверждения решения о выпуске акций; увеличения уставного фонда общества на сумму закрытой подписки и внесения изменений в устав ОАО «Речицкий текстиль».