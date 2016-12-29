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ЭКОНОМИКА РБ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ «РЕЧИЦКОГО ТЕКСТИЛЯ» СОСТОИТСЯ 11 ЯНВАРЯ
16:00 30.12.2016
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Речицкий текстиль» состоится 11 января 2017 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на повестке дня собрания вопросы утверждения результатов закрытой подписки на акции дополнительного выпуска; утверждения решения о выпуске акций; увеличения уставного фонда общества на сумму закрытой подписки и внесения изменений в устав ОАО «Речицкий текстиль».
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