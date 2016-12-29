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ЭКОНОМИКА РБ


МАЗ РАЗРАБОТАЛ «УМНЫЙ» ГРУЗОВИК
15:51 30.12.2016

На Минском автозаводе завершают испытания «умного» грузовика, который сможет самостоятельно реагировать на изменение ситуации на дороге и при необходимости вмешиваться в работу водителя – увеличивать или снижать скорость, останавливать автомобиль и предупреждать водителя об опасностях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в коммуникационном агентстве АГТ, «умный» грузовик оснащен передовыми электронными системами повышенной активной безопасности, которые смогут предотвращать аварии. Если автомобиль МАЗ распознает впереди препятствие, на которое не реагирует водитель, то автомобиль сам экстренно затормозит. Это позволит избежать столкновения (ДТП) когда, например дальнобойщик заснул или отвлекся.

Автомобиль оборудован системой контроля движения по полосе. Стоит водителю съехать с занимаемой полосы движения с невключенными указателями поворота, как сработают зуммеры и вибромоторы, предупреждающие о совершении неконтролируемого маневра. В перспективе «умная» система позволит вернуть автомобиль в прежнюю полосу движения.

Также «умный» грузовик получил адаптивный круиз-контроль, который позволяет «умному» грузовику двигаться со скоростью впереди движущегося автомобиля и поддерживать с ним заданное водителем расстояние.

«Система будет фиксировать любое изменение скорости автомобиля, который едет впереди. Если он затормозит – снизит скорость и «умный» грузовик, ускорится – так же поступит и наша машина. Речь идет не просто о том, чтобы поддерживать определенную скорость, а чтобы экстренно реагировать на изменение дорожной обстановки и обеспечивать максимальный уровень безопасности и комфорта для водителя и тем самым повысить эффективность грузоперевозок, – отметил заместитель главного конструктора Николай Лакотко.

Эксплуатационные испытания электронных систем «умного» грузовика сейчас близятся к завершению. В 2017 году они появятся на современных грузовиках экологического класса Евро-6. При этом «умный» грузовик предназначен в первую очередь для европейских магистралей.

«Многое зависит от особенностей существующей дорожной разметки. Например, российские дороги к таким интеллектуальным системам пока еще не полностью готовы.

Появление интеллектуальных систем – лишь первый этап. Мы понимаем, что за этим будущее и ведем разработки в этом направлении. Но нужно, чтобы и рынок был к этому готов», – пояснил Н. Лакотко.
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