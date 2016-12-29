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ЭКОНОМИКА РБ


ГТК БЕЛАРУСИ В 2017 ГОДУ ПРОДОЛЖИТ РАЗВИВАТЬ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ
15:43 30.12.2016

Государственный таможенный комитет Беларуси в 2017 году продолжит развивать международное сотрудничество с таможенными органами иностранных государств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, в результате диалога по итогам 2016 года определены дальнейшие краткосрочные и долгосрочные направления взаимодействия таможенной сфере. В 2017 году таможенные органы путем расширения договорно-правовой базы продолжат развитие международного сотрудничества в целях гармонизации и унификации законодательства с нормами международного прав и создания конкурентных преимуществ.

В 2016 году Государственный таможенный комитет подписал ряд межправительственных и межведомственных договоров с Китаем, Азербайджаном, Турцией, Болгарией, Финляндией, Молдовой.

В марте между ГТК Беларуси и Национальным таможенным агентством Болгарии подписан меморандум о взаимопонимании по вопросам таможенного сотрудничества. Реализация меморандума позволила обмениваться информацией о действующем законодательстве в области таможенного дела, опытом по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений таможенного законодательства.

Протокол о взаимодействии в сфере борьбы с таможенными правонарушениями, связанными с перемещением товаров воздушным транспортом, подписан между ГТК Беларуси и Таможней Финляндии в апреле уходящего года. Практическая реализация международного договора межведомственного характера содействует совершенствованию взаимовыгодного сотрудничества таможенных служб Беларуси и Финляндии и повышает эффективность борьбы с контрабандой и административными таможенными правонарушениями.

Ноябрь 2016 года ознаменован подписанием ещё одного протокола о взаимодействии в сфере борьбы с таможенными правонарушениями, связанными с перемещением товаров воздушным транспортом, между таможенными комитетами Беларуси и Азербайджана. Положениями протокола закрепляется возможность обмена между уполномоченными подразделениями таможенных служб двух стран информацией о лицах, которые по имеющимся у сторон данным подготавливают, совершают или совершили нарушение таможенного законодательства, связанного с незаконным перемещением товаров воздушным транспортом между территориями двух государств.

В течение года также подписано три меморандума о сотрудничестве в области подготовки кадров с таможенными ведомствами Китаем, Молдовой и Финляндией. Во время 127-128 сессий совета Всемирной таможенной организации, которые состоялись 14 июля в Брюсселе, между Государственным таможенным комитетом Беларуси и Европейским бюро по борьбе с мошенничеством подписан Порядок взаимодействия.
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