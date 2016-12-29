Белорусская железная дорога организовала доступ к мультимедийному контенту в поездах межрегиональных линий бизнес-класса ЭПМ, курсирующих по маршруту Минск-Гомель-Минск.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, реализация нового проекта, единственного в настоящее время в транспортном комплексе Беларуси, стала возможной благодаря монтажу в поездах программно-аппаратного комплекса — медиасервера. Его работа построена на базе технологии Wi-Fi, которая позволяет пассажирам Белорусской железной дороги с использованием личных смартфонов, ноутбуков наслаждаться просмотром медиаконтента. Причем установка дополнительного программного обеспечения на гаджетах не требуется.

Информация, представленная на медиасервере, включает художественные фильмы различных жанров, документальные фильмы, сериалы, музыкальные клипы и треки, аудио- и электронные книги.

К Новому году белорусская магистраль предусмотрела для пассажиров специальный праздничный репертуар мультимедийного контента.

В ближайшем будущем на медиасервере также будет размещена актуальная видеоинформация об услугах, оказываемых Белорусской железной дорогой, правилах безопасного нахождения на объектах железнодорожного транспорта, а также презентационные видеоролики БЖД.