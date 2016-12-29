Страховые организации республики за январь-ноябрь 2016 года собрали 5408,1 млрд. рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за 11 месяцев текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 18,9%.

По добровольным видам страхования за январь-ноябрь 2016 года страховые взносы составили 481,1 млн. рублей, что на 93,4 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2015 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-ноябрь 2016 года – 393,2 млн. рублей, что на 45,5 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2015 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 55,0% (за январь-ноябрь 2015 года – 52,7%).

За январь-ноябрь 2016 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 479,4 млн. рублей и превысили данный показатель за аналогичный период 2015 года на 54,1 млн. рублей. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-ноябрь 2016 года составил 54,8% (за январь-ноябрь 2015 года – 57,8%).

За январь-ноябрь 2016 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 102,2 млн. рублей (за январь-ноябрь 2015 года – 136,2 млн. рублей), из них 60,5 млн. рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 41,7 млн. рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь- ноябрь 2015 года – 90,3 млн. рублей и 45,9 млн. рублей соответственно).

Численность работников списочного состава страховых организаций по состоянию на 1 декабря 2016 года составила 9 076 человек (на 1 декабря 2015 года – 9184 человека).