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ЭКОНОМИКА РБ
МАЗ ПОДТВЕРДИЛ СООТВЕТСТВИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СТАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА СТБ ISO/TS 16949
14:46 30.12.2016
Минский автомобильный завод подтвердил соответствие системы менеджмента качества применительно к проектированию и производству стального литья требованиям СТБ ISO/TS 16949.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МАЗ», сертификационный аудит на соответствие требованиям СТБ ISO/TS 16949 проходил в 2 этапа. Первый этап аудита включал в себя проверку высшего руководства, технических служб, а также служб закупок и снабжения.
На втором этапе проверялся уровень внедрения требований стандарта на производственной площадке, масштаб использования инженерных методик, подходы к управлению процессами.
Работы по интеграции подходов стандарта в производственный и технологический цикл длились на протяжении полутора лет, и помимо литейного завода охватили многочисленные поддерживающие службы и производства.
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