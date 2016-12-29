Минский автомобильный завод подтвердил соответствие системы менеджмента качества применительно к проектированию и производству стального литья требованиям СТБ ISO/TS 16949.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МАЗ», сертификационный аудит на соответствие требованиям СТБ ISO/TS 16949 проходил в 2 этапа. Первый этап аудита включал в себя проверку высшего руководства, технических служб, а также служб закупок и снабжения.

На втором этапе проверялся уровень внедрения требований стандарта на производственной площадке, масштаб использования инженерных методик, подходы к управлению процессами.

Работы по интеграции подходов стандарта в производственный и технологический цикл длились на протяжении полутора лет, и помимо литейного завода охватили многочисленные поддерживающие службы и производства.