С 1 января 2017 года во вновь устанавливаемых платежных терминалах в организациях торговли (сервиса) должны приниматься для совершения оплаты бесконтактные банковские платежные карточки и регистрироваться операции с их использованием по технологии радиочастотной идентификации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, во всех платежных терминалах, установленных в организациях торговли (сервиса), также должны приниматься для совершения оплаты банковские платежные карточки с магнитной полосой и микропроцессором стандарта EMV, а также регистрироваться операции с их использованием по технологии EMV.

Это предусмотрено постановлением правления Национального банка №343 от 26.05.2014 «О вопросах безопасности обращения банковских платежных карточек и функционирования объектов программно-технической инфраструктуры».

EMV (Europay, MasterCard и VISA) — международный стандарт для операций по банковским картам с чипом. Этот стандарт разработан совместными усилиями компаний Europay, MasterCard и Visa, чтобы повысить уровень безопасности финансовых операций.

Стандарт EMV определяет физическое, электронное и информационное взаимодействие между банковской картой и платёжным терминалом для финансовых операций.

Платежные карточки EMV (со встроенным микропроцессором (чипом) для хранения информации) обеспечивают повышенный уровень безопасности транзакций и возможность более точного контроля транзакций в «оффлайн».

Бесконтактные банковские платежные карточки позволяют оплачивать покупки одним касанием. Это быстро и удобно: достаточно прикоснуться картой к терминалу. В карту встроен передатчик, а в специальный терминал – приемник сигнала, поэтому нет необходимости в непосредственном контакте карточки и платежного устройства. Причем ее не нужно передавать в руки кассира, нет нужды вставлять ее в терминал или вводить пин-код при операциях на небольшие суммы. Достаточно приблизить ее к устройству и дождаться звукового сигнала о совершении операции.

Согласно разъяснениям Национального банка, все платежные терминалы, установленные в организациях торговли (сервиса) (как установленные до 01.01.2017, так и устанавливаемые после 01.01.2017), должны обеспечивать прием карточек с микропроцессором стандарта EMV.

Платежные терминалы, установленные в организациях торговли (сервиса) до 01.01.2017 и не обслуживающие бесконтактные платежные карточки, не подлежат обязательной замене – нормы вышеуказанного постановления по обеспечению приема бесконтактных карточек распространяются только на платежные терминалы, устанавливаемые после 01.01.2017.

Кроме того, Нацбанк рекомендовал банкам на необходимость проведения работ по переработке инструкций по обслуживанию держателей карточек в части оплаты за товары (работы, услуги) не только непосредственно с использованием банковской платежной карточки, но и с использованием ее реквизитов, которые могут быть записаны как на мобильных устройствах покупателя, так и на иных носителях (брелоки, часы и т.п.), и организовать соответствующее обучение работников организаций торговли (сервиса).

Таким образом, с учетом предстоящих нововведений, а также принимая во внимание дальнейшее развитие платежных инструментов, позволяющих гражданам осуществлять оплату за товары (услуги) с использованием бесконтактных карточек, смартфонов и иных мобильных устройств (часы, браслеты и др.), работники (кассиры) субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере торговли и услуг, могут пройти обучение правилам работы по приему оплаты с использованием банковских платежных карточек различного вида.